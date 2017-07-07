В Рязанской области задержан нарушитель, ловивший рыбу с помощью сетей. Операцию провели полицейские в Пителинском районе.

Браконьера на реке Оке заметили местные жители и сообщили стражам порядка. В ходе совместного выезда с представителями Рыбнадзора они поймали мужчину с поличным — когда он на лодке вытаскивал сети из воды. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

35-летний житель Касимовского района перегородил реку сетью почти по всей ширине. У браконьера изъято 10 кг рыбы. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит два года колонии.