Число пассажиров, воспользовавшихся услугами Московского центрального кольца (МЦК), к концу 2017 года может достигнуть 90 млн человек. Об этом заявил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, с момента запуска МЦК транспортом уже воспользовались 79 млн пассажиров. Из них 61% составляют пассажиры со станций, смежных с метро, 26% пересаживаются на «Ласточки» из пригородных электричек, а 13% — пассажиры из новых районов, сообщает РИАМО.

Латыпов отметил, что в июне МЦК пользовались порядка 372 тыс. человек ежедневно.