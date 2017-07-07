На Красной площади торжественно стартовал ралли-марафон «Шелковый путь». Финиш марафона состоится в китайском городе Сиань 22 июля. Участники должны будут преодолеть 14 этапов.

В гонке в этом году примут участие команды из 35 стран мира. Об этом рассказал руководитель проекта Владимир Чагин. Российскую команду «КамАЗ-мастер» представляют четыре экипажа, руководителями которых стали Айрат Мардеев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев. По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, ралли «Шелковый путь» действительно объединяет людей со всей планеты.

Длина маршрута ралли составит 9599 км. Более 4 тыс. км являются спецучастками марафона. Командам предстоит проехать через следующие города: Москва, Чебоксары, Уфа, Костанай, Астана, Семей, Урджар, Карамай, Урумчи, Хами, Дуньхуан, Цзяюйгуань, Алашань-Юци, Чжунвэй и Сиань, в котором мероприятие завершится, сообщает «РИА Новости».