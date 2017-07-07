Лидеры стран «большой двадцатки» отметят решение американской стороны по одностороннему выходу из Парижского соглашения по климату в совместном коммюнике, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на проект документа.

По информации агентства, 19 стран — участниц G20 намерены подтвердить свою приверженность соглашению и заявить, что оно не подлежит пересмотру.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату. По мнению американского лидера, оно могло нанести ущерб экономическим интересам страны, обогащая другие государства, в частности Индию и Китай. Трамп предложил заключить новое «справедливое» соглашение.