Житель деревни Сундур Игринского района Удмуртии обнаружил челюсть шерстистого носорога, вымершего 10–15 тыс. лет назад.

Как сообщает ИА «Сусанин», останки древнего животного мужчина обнаружил недалеко от своего огорода. Находка была передана специалистам Игринского краеведческого музея.

Каждый зуб челюсти достигает 9–10 см. Отмечается, что находка станет экспонатом выставки, которая откроется в краеведческом музее 15 августа.

Шерстистый носорог обитал на обширных открытых пространствах Европы и Азии, окончательно исчезнув 8–14 тыс. лет назад. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре. Существенную роль в исчезновении шерстистых носорогов могли сыграть древние люди, охотившиеся на этих животных.