Директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова сообщила о том, что среди ряда российских регионов стало очень популярно развитие отрасли гастрономического туризма.

«Сегодня в России наблюдается бум в области гастрономического туризма, такое ощущение, что российские регионы устроили соревнования», — заявила Ярилова, отметив, что в Красноярском крае есть «Енисейская уха», в Тюменской области — «Сибирский разносол», Астрахань знаменита своими арбузными праздниками.

По словам представителя Министерства культуры РФ, развитие гастрономического туризма — очень важная составляющая, которая влияет на увеличение турпотока.