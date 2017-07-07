Один из скандально известных терминалов вблизи Морского речного вокзала (МРВ) в Архангельске к осени будет снесен. Соответствующее соглашение подписано между местной администрацией и застройщиком.

Согласно документу, расположенную ближе к собору постройку ликвидируют до 1 сентября, а второй объект достроят, но уже с учетом требований властей и надзорных органов. В проекте появятся такие объекты инфраструктуры, как благоустроенная парковка для автобусов, озеленение территории, передает News29.ru.

Строительные работы на территории МРВ начались в 2014 году. Одновременно шли скандалы и судебные тяжбы. В 2015 году Октябрьский районный суд признал строительство законным. В 2016 году Архангельский областной суд признал выданное мэрией разрешение недействительным.