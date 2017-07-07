Власти Гамбурга заявили об остановке работы наземного транспорта в центре города до конца дня из-за массовых акций протеста на фоне саммита «большой двадцатки», передает в пятницу городское ведомство по экономике, транспорту и инновациям.

«Движение шаттлов в центре города на сегодня прекращено», —подтвердили в ведомстве.

Согласно транспортной концепции во время проведения G20, все маршруты, проходившие через центр, были отменены, вместо них были выпущены на улицы шаттлы, которые должны доставлять людей до станций метро или городской электрички. Однако массовые протестные акции с участием радикально настроенных активистов внесли коррективы в их работу.

Ранее правоохранители города сообщили о 159 раненых полицейских в результате акций протеста в Гамбурге.