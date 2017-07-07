Путин и Трамп на встрече на полях саммита G20 в Гамбурге не стали отвечать на вопросы СМИ. Как сообщает «Интерфакс», на встрече присутствовало более 30 представителей СМИ.

Лидеры РФ и США сказали несколько слов, согласившись, о важности такого прямого диалога. Сделав эти краткие заявления, президенты дали понять, что открытая часть для прессы завершилась.

Однако сотрудники СМИ продолжали задавать вопросы. Путин и Трамп не отреагировали на них и продолжили вполголоса разговаривать. После того как журналисты удалились, встреча продолжилась в закрытом режиме.