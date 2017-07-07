Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15 м/с и более объявили эксперты столичного метеобюро до вечера пятницы.

«До 21.00 в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендуют держаться подальше от дорожных знаков, рекламных конструкций и парковых зон, а водителям — не ставить свои автомобили под деревьями.

Синоптики напоминают, что в ближайшие дни в столице сохранится холодная погода, на 4–6 градусов ниже климатической нормы.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях на субботу объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий, что есть вероятность стихийных бедствий, передает Утро.ru.

Ранее в пятницу в погодном центре «Фобос» сообщили, что суббота станет самым холодным днем июля в столице. Москва окажется в «мешке арктического холода», отметили синоптики.