Следственный комитет Димитровграда установил виновную в падении из окна пяимесячного малыша на улице Курчатова. Ей оказалась 35-летняя местная жительница. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На момент происшествия жительница Димитровграда находилась в гостях у своей знакомой, матери малыша, которая также была пьяна. Мальчик заплакал, и женщина взяла его на руки, но не удержала и уронила с балкона. Лежащего на земле младенца увидела соседка и вызвала медиков. По информации СК, уронившая мальчика подозреваемая была лишена ранее родительских прав. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает 1ul.ru.

Как ранее сообщали «Известия», ЧП произошло 2 июля на улице Курчатова. Ребенка госпитализировали со множественными переломами и сотрясением мозга. У пострадавшего мальчика есть брат-близнец, которого на данный момент изъяли из семьи.