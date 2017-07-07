Партия новейших ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ поступила в общевойсковую армию Восточного военного округа (ВВО), дислоцированную в Приамурье. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Машины РЭМ-КЛ созданы на базе современных грузовиков «Урал-532362». Они предназначены для ремонта и эвакуации военной техники и вооружения как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Машины имеют колесную формулу 8х8, что позволяет эксплуатировать их на всех видах дорог Дальнего Востока. Помимо этого, РЭМ-КЛ обладает способностью транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 30 км/ч по грунтовым дорогам и до 50 км/ч по дорогам с твердым покрытием, передает ИА «Амур.инфо».

Уточняется, что РЭМ-КЛ нового образца отличается от предшественников более высокой проходимостью на местности. На машинах установлено более мощное и унифицированное оборудование, позволяющее в сложных полевых условиях восстанавливать или эвакуировать вышедшую из строя технику.