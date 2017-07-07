Один из районов Забайкалья — Улетовский — атаковала саранча. Там уже введен режим ЧС. Решение об этом приняла районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Также в районе начал действовать межведомственный оперативный штаб.

ИА Flashsiberia уточняет, что в Забайкалье установилась жаркая и сухая погода. Это и способствует распространению вредителя и стремительному развитию его личинок.

Сейчас в регионе от саранчи обработано около 9 тыс. га сельхозугодий, сообщили в краевом минсельхозе. Специалисты обследовали более 46 тыс. га полей и выяснили, что саранча заселила около 27 тыс. га. Вредитель размножается на необработанных землях, особенно на пастбищах.

Ранее «Известия» писали о том, что саранча распространяется по Краснодарскому краю. Впрочем, отмечалось, что в регионе в целом численность вредителя мала, поэтому нет необходимости в обработке полей. Но местные фермеры всё же принимают меры против саранчи самостоятельно.

А вот в Ставропольском крае ситуация намного хуже — там саранча распространилась на полях общей площадью 350 тыс. га. В 10 районах был введен режим ЧС.