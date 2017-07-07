Британское бюро всемирно известного архитектора Захи Хадид подало заявку на участие в конкурсе по проведению реновации в Москве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение исполнительного директора бюро «Кристос Пассас».

«В настоящий момент мы подали заявку на участие в конкурсе. Это для нас очень интересно, это достаточно серьезный проект. Мы надеемся участвовать в создании одной из экспериментальных площадок», — сообщил он.

Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал об участии в конкурсе по реновации порядка 10 иностранных компаний. Архитектурно-градостроительный конкурс был объявлен Москомархитектурой в рамках создания концепции для пяти экспериментальных площадок по проекту столичной реновации.