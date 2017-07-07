Российский лидер Владимир Путин напомнил своему американскому коллеге Дональду Трампу об ограничениях и торговых барьерах. Президент РФ заявил это в ответ на слова американского лидера о справедливости в мировой экономике.

Кроме того, в рамках саммита G20 Путин отметил на встрече с президентом США, что в условиях санкций нельзя говорить о свободе мировой торговли.

Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя встречу лидеров, рассказал журналистам, что «президент Трамп говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения».