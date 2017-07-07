В Москве был представлен пилотный национальный проект «Чистая страна», в рамках которого в России построят пять заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов: четыре — в Московской области, один — в Казани.

Как сообщает ProKazan.ru, власти столицы Татарстана рассматривают три варианта расположения. Первая площадка — в районе «Казаньоргсинтеза», вторая — Самосырово, а третья пока не определена. Предприятие будет строиться вдали от жилых домов, при этом для его эффективной работы необходимы дороги, подключение к электросетям, системам водоснабжения. Окончательно выбор площадки состоится в октябре этого года. Запуск завода намечен на 2021 год.

Ранее жители Казани провели пикет против строительства мусоросжигательного завода. По мнению активистов, работа предприятия будет способствовать росту детской смертности и числа онкологических заболеваний. Отмечается, что на строительство нескольких таких заводов власти планируют потратить порядка 150 млрд рублей. Средства на эти цели будут выделены из федерального или региональных бюджетов.