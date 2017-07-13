Удаленная по решению суда группа «Дети-404» в социальной сети «ВКонтакте», численность которой насчитывала 40 тыс. человек, возродилась под новым названием и выросла до 70 тыс. участников за два месяца. В публикуемых в сообществе постах рассказывается о гомосексуальных отношениях среди детей — по этой причине и была ликвидирована ее прошлая инкарнация. Одновременно в сети появились группы с названиями «Пошлые знакомства 10+» и другие. Специалисты полагают, что группы для подростков создаются профессионалами, финансируемыми зарубежными организациями.

Новый всплеск активности создателей ЛГБТ-пабликов зафиксирован в социальной сети «ВКонтакте», показало исследование «Центра исследований легитимности и политического протеста». Специалисты зафиксировали, что группа «Дети-404. ЛГБТ-подростки», на основании решения суда заблокированная на территории РФ за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, возродилась в российском сегменте сети Интернет и увеличилась в численности вдвое за два месяца — сейчас в ней состоит более 70 тыс. человек. При этом сообщество продолжает расти, прибавляя в день в среднем по 50 пользователей. В данный момент в ней состоит почти 20 тыс. несовершеннолетних.

— Группа была создана 3 марта 2017 года и за четыре месяца смогла набрать 73 тыс. подписчиков. Это говорит о системной работе SMM-менеджеров, — рассказал «Известиям» директор «Центра исследований легитимности и политического протеста» Евгений Венедиктов. — Посмотрите вакансии на рынке занятости, и станет ясно очевидное: это коммерческая профессиональная история. Удаление таких групп оказывает обратное действие. Широкий общественный резонанс, который поднимают в СМИ администраторы групп и их кураторы из ЛГБТ-движений, вовлекает в коммуникацию новых подписчиков.

Кроме того, группа «Дети-404» есть и в Facebook. Она не такая многочисленная и пока насчитывает 8,6 тыс. подписчиков

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил «Известиям», что новых судебных решений по группе «Дети-404» не поступало, а предыдущее ведомство исполнило.

Глава Лиги безопасного интернета Денис Давыдов напомнил, что сайт «Дети-404» был заблокирован по решению суда.

— Суд высказался в отношении этого ресурса и идеологии, которая на нем распространялась, — сказал «Известиям» Денис Давыдов. — Пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних запрещена законом. Соцсеть может, не дожидаясь нового решения, закрыть новую группу. Или ее ждут новые обращения в судебные инстанции с требованием блокировки. Причем результатом обращения должно стать установление запрета на создание подобных групп. Такой иск мы готовы направить.

Официальный представитель «ВКонтакте» Евгений Красников сообщил «Известиям», что на основании судебного решения было заблокировано сообщество vk.com/deti404_b.

— В новом сообществе — новый уникальный контент. Мы не блокируем страницы за идею, которая кому-то не нравится, — сказал Евгений Красников.

Без финансовой подпитки подобные группы не смогли бы так быстро набирать десятки тысяч подписчиков и создавать инфоповоды, считает собеседник «Известий» в силовых структурах. По его мнению, тема защиты прав ЛГБТ активно поддерживается в России странами Запада. Так, например, питерский кинофестиваль «Бок о бок» проходит при поддержке генерального консульства Великобритании.

Согласно ст. 6.21 КоАП за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей для физлиц и до 1 млн рублей для компаний. Если это нарушение произошло с использованием СМИ, в том числе сети Интернет, — до 100 тыс. рублей и до 1 млн рублей соответственно. В случае с группами в соцсетях наказание предусмотрено для администраторов сообществ, если правоохранительным органам удастся их найти.

Но для иностранных спонсоров эти штрафы равны погрешности при составлении сметы очередного проекта, утверждает источник в силовых структурах.

Анализ контента группы «Дети-404. ЛГБТ-подростки» показывает, что многие ее подписчики еще не имеют опыта нетрадиционных отношений. Это просто неуверенные в себе молодые люди. Посты в группе появляются каждые три-четыре часа. Администраторы и авторы постов поддерживают идею некой элитарности людей, ведущих подобный образ жизни, противопоставляя себя большинству. Контент группы изобилует историями о непонимании ЛГБТ-подростков, советами психологов, как быть, и литературой на тему нормальности нетрадиционной ориентации.

— Вред подобных групп псевдоподдержки в том, что они формируют паттерны поведения, которые необязательно помогут, — считает доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт и психиатр Михаил Барышев. — Каждый человек проходит возраст взросления и опыт первой влюбленности, в ходе которого он может быть отвергнут. Если в этот период душевных переживаний юноша или девушка обратят внимание на подобные группы, то у них может сложиться неправильное понимание своих переживаний. Надо понимать, что людей с врожденной гомосексуальностью немного, остальное — флер. Наказание за нарушение российского закона грозит администраторам таких групп, как «Дети-404. ЛГБТ-подростки», штрафом, если их вычислят.

Ранее «Известия» сообщали, что эксперты зафиксировали всплеск пропаганды суицида в российских социальных сетях, где вновь массово создаются группы с «мистическим контентом».