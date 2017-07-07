Первый день работы саммита G20
Участники самита G20 во время групповой фотосъемки
Рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа
Начало саммита «большой двадцатки»
Владимир Путин перед началом сессии кратко переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
Французский президент Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Председатель КНР Си Цзиньпин беседует с президентом и председателем Африканского союза Альфой Конде и президентом ЮАР Джейкобом Зума
Российский и американский лидеры, а также президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в неформальной обстановке
Австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл прибыл к началу первой сессии
Дональд Трамп и Тереза Мэй на полях саммита
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и управляющий директор МВФ Кристин Лагард на заседании
Владимир Путин и Дональд Трамп во время двусторонней встречи в Гамбурге
Владимир Путин во время общения с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином