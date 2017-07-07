Специалисты службы безопасности новгородской энергетической компании продолжают выявлять сайты с информацией о способах хищения энергоресурсов. Очередной сайт они обнаружили в июне.

С начала года специалистами были обезврежены 13 сайтов с незаконной рекламой модифицированных счетчиков. С помощью приборов, которые называются «заряженными», возможно хищение электроэнергии и других коммунальных ресурсов, сообщает «Новгород.ру».

Запрос о блокировке сайтов сотрудники компании отправляют в районную прокуратуру. После признания ведомством информации, размещенной на ресурсе, запрещенной к распространению сайт блокируется. Недобросовестных потребителей, которые используют модифицированные приборы, ожидают крупные штрафы.