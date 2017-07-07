Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику, уточнив, что сам обязательно приедет на экономический форум во Владивостоке.

«Хочу поблагодарить вас за приглашение во Владивосток. Я буду участвовать в этом форуме», — сообщил южнокорейский лидер в ходе встречи с президентом России. Мун Чжэ Ин сделал ответное приглашение главе российского государства, предложив Путину посетить Сеул в ближайшее время. «Это будет очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами», — подчеркнул глава Южной Кореи.

Встреча лидеров двух государств прошла на полях саммита G20, который проходит сейчас в Гамбурге.