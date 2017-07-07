Мун Чжэ Ин пригласил Путина посетить Южную Корею
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику, уточнив, что сам обязательно приедет на экономический форум во Владивостоке.
«Хочу поблагодарить вас за приглашение во Владивосток. Я буду участвовать в этом форуме», — сообщил южнокорейский лидер в ходе встречи с президентом России. Мун Чжэ Ин сделал ответное приглашение главе российского государства, предложив Путину посетить Сеул в ближайшее время. «Это будет очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами», — подчеркнул глава Южной Кореи.
Встреча лидеров двух государств прошла на полях саммита G20, который проходит сейчас в Гамбурге.