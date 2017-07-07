Программу переселения из аварийного жилья в большинстве муниципальных образований Амурской области планируется завершить к сентябрю 2017 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отмечается, что благоустроенное жилье получат жители большинства районов Амурской области за исключением девяти муниципальных образований, каких именно — не сообщается.

По данным на 1 января 2012 года, в городе Райчихинск считались аварийными квартиры 85 семей. На сегодняшний день 79 из них обживаются в новых квартирах, передает ИА «Амур.Инфо».

Как писали «Известия», в текущем году в Амурской области планируется отремонтировать 203 жилых дома. На реализацию программы капитального ремонта в бюджете региона предусмотрено порядка 750 млн рублей. Всего в 2014–2019 годах в Приамурье капремонт должен охватить 891 дом. В 2014 году отремонтировали 32 многоквартирных дома, из них 29 — в Благовещенске и три — в Тынде. Жилищные условия улучшили более 3 тыс. человек.