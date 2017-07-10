Продавцам товаров и компаниям, предоставляющим услуги, могут законодательно запретить требовать у потребителей персональные данные без необходимости. Соответствующие поправки в законодательство готовит Роспотребнадзор. Как сообщили в ведомстве, сейчас у граждан могут потребовать паспортные данные при оформлении, например, билета на концерт, хотя обязательна такая процедура лишь при покупке билетов на самолет и поезд.

О том, что Роспотребнадзор собирается запретить компаниям необоснованно требовать у потребителей персональные данные, сказано в докладе ведомства по итогам прошлого года.

«В отношении такого вида массового проявления недобросовестности, как понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), будет введен прямой запрет с установлением административной ответственности за его нарушение», — говорится в документе.

Начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков в разговоре с «Известиями» уточнил, что в ведомстве уже приступили к разработке соответствующего законопроекта и занимаются этой работой по поручению президента России. Оно было дано по итогам заседания Госсовета о национальной системе защиты прав потребителей, прошедшего в апреле. Документ должен быть подготовлен к 1 декабря.

Как рассказал Олег Прусаков, сейчас потребители сталкиваются с требованиями предоставить паспортные данные, например, при покупке билетов на концерт.

— Это не предусмотрено законодательством, но практикуется. Некоторое время назад паспорта спрашивали на входе в Третьяковскую галерею, — пояснил чиновник.

Он также отметил, что в ряде случаев предоставляющие услуги компании имеют право на запрос персональных данных — например, при продаже авиабилетов.

По словам Олега Прусакова, законопроект Роспотребнадзора предусматривает введение штрафа за необоснованное требование личной информации, размер санкции пока обсуждается.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго напомнил, что по действующему законодательству обязательное предоставление гражданином персональных данных требуется в соответствии с законами о госуслугах для оказания муниципальных или государственных услуг.

— Разумеется, предоставление паспортных данных требуется для покупки авиа- и ж/д билетов, для оказания финансовых услуг населению, при получении разного рода лицензий, например, на приобретение оружия, — сказал «Известиям» юрист.

Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов добавил, что законодательство также требует предоставления персональных данных и при оказании услуг страхования.

Адвокат, советник DS Law Екатерина Ильина отметила, что личные данные требуется предоставлять при обращении за услугами нотариусов.

— Вопрос с обработкой персональных данных в последнее время набирает актуальность, это коснулось не только сферы оказания услуг и покупки товаров для личных нужд, но и любого общения с физическими лицами на сайтах компаний путем сервисов обратной связи и тому подобное. Действительно, для совершения многих действий продавец услуги или товара требует от потребителя заполнения определенных граф с данными. Вместе с тем, если говорить о требованиях закона, обязательными могут быть лишь строго установленные случаи, — заметила эксперт.

Ранее «Известия» сообщали, что Роспотребнадзор приступил к определению содержания Кодекса защиты прав потребителей — соответствующие предложения ведомство направит президенту до 1 декабря. В кодексе будут собраны уже действующие нормы закона «О защите прав потребителей» и других актов, например, об обязанности продавцов принимать карты «Мир» и отмене «мобильного рабства». Также в документ в соответствии с нормами международного права могут быть включены и новые пункты, в том числе о распространении действия кодекса на потребителей госуслуг.