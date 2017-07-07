Госдума РФ в пятницу приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы за так называемые карусели и за вбросы на выборах.

Согласно тексту инициативы, авторами которого стали депутаты нижней палаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также член Совета Федерации Андрей Клишас, Уголовный кодекс РФ должен быть дополнен новой статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

«Законопроект направлен на повышение честности и прозрачности выборного процесса, борьбу с фальсификациями. Введение уголовной ответственности за указанные правонарушения является необходимой мерой», — отметил Крашенинников.

За подобные правонарушения сейчас действует административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тыс. рублей.