В Петрозаводске готов перечень территорий, которые власти реализуют после демонтажа аварийного жилья. В городской администрации идет процесс согласования.

Четыре из семи земельных участков, которые предназначены для строительства жилья, будут выставлены на торги. Полученные от покупателей средства пополнят бюджет столицы Карелии.

Как отмечает ИА «Карелinform», вместо одного из ветхих зданий построят муниципальный центр спортивной гимнастики. Еще три участка пойдут под перспективные автомобильные дороги, в том числе планируется расширение существующей магистрали. На самых маленьких площадках обустроят детские и спортивные площадки. Остальные земли передаются под коммунально-складские объекты, промышленные предприятия.