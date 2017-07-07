Госдума одобрила законопроект, в котором содержится норма об отказе пассажиру в перелете в случае его несогласия пройти досмотр перед полетом.

Закон вносит изменения в Воздушный кодекс и вводит понятия «предполетный досмотр» и «послеполетный досмотр». В документе указано, что в целях безопасности обоим досмотрам должны подвергаться воздушное судно, запасы на борту, члены экипажа, пассажиры, багаж, ручная кладь пассажиров, грузы на борту, а также почта.

«При отказе пассажира воздушного судна от предполетного досмотра договор воздушной перевозки пассажира считается расторгнутым», — сказано в документе.

Проект закона регламентирует проведение досмотра перед полетом и после него, в частности, прописана возможность таких проверок лицами, представляющими органы оперативно-розыскной деятельности в порядке, установленном законодательством РФ. Также определен перечень лиц, уполномоченных осуществлять такие проверки.

Проект закона также предлагает закрепить в Воздушном кодексе норму о возможности полиции осуществлять свою деятельность на транспорте в соответствии с законом «О полиции».