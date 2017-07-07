Путин: в вопросах ядерной программы КНДР нужно быть аккуратным
Ядерная программа КНДР является очень острой проблемой, но нельзя терять самообладание, заявил президент РФ на встрече со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.
Российский лидер подчеркнул, что действовать нужно прагматично и очень аккуратно. Кроме того, он отметил, что рад возможности обсудить эти вопросы с президентом Южной Кореи. В свою очередь Мун Чжэ Ин пригласил Путина посетить республику, отметив, что сам обязательно примет участие в экономическом форуме во Владивостоке.