Ядерная программа КНДР является очень острой проблемой, но нельзя терять самообладание, заявил президент РФ на встрече со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

Российский лидер подчеркнул, что действовать нужно прагматично и очень аккуратно. Кроме того, он отметил, что рад возможности обсудить эти вопросы с президентом Южной Кореи. В свою очередь Мун Чжэ Ин пригласил Путина посетить республику, отметив, что сам обязательно примет участие в экономическом форуме во Владивостоке.