Несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получили значительные дефициты капитала по итогам пробного стресс-тестирования, методику которого сейчас готовит и обсуждает с представителями рынка Центробанк. Об этом «Известиям» рассказали три участника совещания в Банке России. Потеря капитала произошла из-за параметров теста, предполагающего падение рейтинга эмитента, в бумаги которого вложены основные средства фонда, сразу на три ступени. Причем неважно, насколько крупным является этот эмитент. НПФ обратились к ЦБ с просьбой смягчить данный параметр, но регулятор, по информации участников совещания, отказался это делать, напомнив, что краха Lehman Brothers в свое время «тоже никто не ждал».

Банк России опубликовал методику проведения стресс-тестов в апреле — в следующем году такие проверки рынка должны стать обязательными и проводиться два раза в год. Важным пунктом условий теста является падение рейтингов эмитента, в котором размещены основные активы НПФ, сразу на три ступени. Это условие и привело к получению несколькими крупными НПФ дефицита капитала, пояснили «Известиям» участники совещания в ЦБ.

— Многие крупные фонды вкладывают свои активы в бумаги аффилированных или материнских структур. В методике ЦБ берется самая крупная позиция по активам, и рейтинг этого эмитента снижается сразу на три ступени. Если у него был рейтинг BB-, то снижение на три ступени — это фактически попадание в «мусорный» актив. Вероятности дефолтов в стресс-тестах ЦБ очень высоки, — рассказал один из участников совещания.

Согласно опубликованным на сайте НПФ Сбербанка (1-е место по объему активов) данным, 12,4% активов вложено в РЖД, 9,2% — в Сбербанк, 8,1% — в государственные ценные бумаги Минфина. Начальник управления риск-менеджмента НПФ Сбербанка Андрей Журихин пояснил «Известиям», что при стресс-тестировании дефицита в фонде не получили, «поскольку концентрация активов на одного эмитента не превышает допустимого предела».

Связанный с РЖД НПФ «Благосостояние» (топ-3 по активам) не раскрывает подробный список эмитентов, в которые вложены средства фонда. Однако указывает, что 58,8% инвестировано в корпоративные облигации в сфере финрынков, дорожного хозяйства и железнодорожной отрасли. В фонде не смогли предоставить комментарий о прохождении стресс-теста ЦБ. Рейтинг РЖД от S&P — BB+ по международной шкале. При понижении на три ступени он переходит в неинвестиционную категорию, где вложения считаются высокорискованными.

По данным источника «Известий», ознакомившегося с результатами стресс-тестов, несколько крупных НПФ из-за жестко составленных условий получили дефициты капиталов на очень высоких уровнях. В частности, он утверждает, что в «НПФ Электроэнергетики» (10-е место по активам) он оказался на уровне около 25%, а НПФ Группы САФМАР (6-е место) попали в группу «10–20% дефицита».

Аффилированный с «Открытие Холдингом» «НПФ Электроэнергетики» не раскрывает, во что вложены его средства. На сайте НПФ САФМАР (конечный бенефициар — бизнесмен Микаил Шишханов, также владеющий Бинбанком) указано, что более 45% пенсионных накоплений вложено в гособлигации, а еще 17% — в акции. Отдельные компании фонд не уточняет.

При этом официальный представитель НПФ САФМАР заявил, что фонд «не получил дефицита капитала ни при каком сценарии стресс-теста». Источник «Известий» же, знакомый с результатами тестирования, пояснил, что это могло произойти «по техническим причинам».

— Дело в том, что «Открытие Холдинг» не имеет рейтингов, а в подобном случае при заданных параметрах бумаги сразу уходят в дефолт, — сказал источник «Известий».

Директор департамента риск-менеджмента «НПФ Электроэнергетики» Александр Сметанин пояснил «Известиям», что «Банк России пока не установил порогов, по которым можно определить наличие и размер возможного дефицита, поэтому трактовать полученные результаты преждевременно». При этом он не уточнил, какой результат фонд получил в тесте.

Для того чтобы решить проблемы «слишком жестких» параметров стресс-теста, обе саморегулируемые организации рынка — НАПФ и АНПФ — уже направили Банку России свои предложения. «Известия» ознакомились с обоими пакетами. Например, в предложениях НАПФ содержится идея применить «либо дифференцированный подход к снижению рейтинга крупнейшего вложения в зависимости от текущего уровня рейтинга, либо не снижать вовсе» и даже допустить восстановление стоимости акций надежных компаний.

Стресс-тест, безусловно, должен быть консервативным, но как раз за счет большей детализации уровней шкалы коэффициенты дисконтирования могут быть разными — меньшими на высоких уровнях и большими на уровнях ниже BBB+, соглашается с предложениями фондов управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Впрочем, по словам принимавшего участие во встречах в ЦБ собеседника «Известий», регулятор такие предложения отклонил, напомнив, что «краха Lehman Brothers никто не ожидал, надо быть готовыми ко всему — в этом суть стресс-теста».

В пресс-службе Банка России «Известиям» подтвердили факт встреч регулятора с НПФ и сообщили, что «изучают предложения, которые получили от профессионального сообщества». При этом не смогли назвать никаких деталей проходящей дискуссии.