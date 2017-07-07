Среди почтальонов, которые работают в Новосибирской области, нашли сотрудника по фамилии Печкин. В том же регионе трудятся и другие работники с говорящими фамилиями. Есть три сотрудника по фамилии Маркин и один Марочкин.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, часто почтальоны в Новосибирской области передвигаются на велосипедах — в этом регионе есть даже настоящий велопарк, состоящий из 545 транспортных средств.

Исследование было проведено сотрудниками ФГУП «Почта России» в преддверии профессионального праздника.