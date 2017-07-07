Трое бывших сотрудников налоговой инспекции в Москве были признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу Москве, перед судом предстали бывшие сотрудники ИФНС № 33 России по городу Москве Александр Терентьев, Михаил Санжаревский и Марина Рощупкина, всем им вменяется обвинение по статье Уголовного кодекса РФ о получении взятки группой лиц в особо крупном размере.

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2013 года Терентьев, Санжаревский и Рощупкина, являясь должностными лицами ИФНС № 33 по городу Москве, получили от заместителя генерального директора проверяемой фирмы денежные средства в размере 6 млн рублей», — заявили в СК РФ.

Бывшие сотрудники налоговой намеревались помочь бизнесмену снизить сумму неуплаченных налогов, установленную в ходе проведения выездной налоговой проверки.

СК РФ отметил, что приговором суда Терентьеву и Санжаревскому предстоит отбыть пять лет в колонии строгого режима. Рощупкиной назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.