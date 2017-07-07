Руководитель академических программ компании «Яндекс» Сергей Чернышев заявил, что около половины школьников в Московском регионе каждый день в течение учебного года ищут в интернете готовое домашнее задание.

При этом компания сравнила, какие запросы задают школьники, которые интересуются домашним заданием, и какие — те, которые не интересуются.

«Оказалось следующее: что те, кто не интересуются готовым домашним заданием, интересуются романтикой, кино, спортом... А тем людям, которые беспокоятся о домашнем задании, важно, чтобы у них был правильный ответ. Да, пусть они списывают в какой-то мере, но им важно проверить свой результат», — отметил Чернышев на пресс-конференции, посвященной проведению международного форума «Город образования».

По его словам, поиск готовых домашних заданий составляет 3,5% всего трафика в Московском регионе. Эксперт уверен, что те, кто ищет ответы на домашнее задание в интернете, — «хорошие школьники в плане мотивации».