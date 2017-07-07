Информация о депутатах Государственной думы, которые прогуливают сессии, станет открытой. Соответствующее решение принял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Таким образом, перед началом каждого заседания глава комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Севастьянова будет оглашать, сколько депутатов не явились, в том числе и без уважительной причины, сообщает «Ридус». Отмечается, что пофамильно не будут называться те, кто находится на больничном или в командировке, а также тех, кто находится на учебе или в отгуле за свой счет: перечень будет представляться «по количеству».

Данные дисциплинарные нововведения Володин объяснил необходимостью сделать понятной «общую картину». Ранее в СМИ появилась информация о том, что многие депутаты прогуливают сессии, а принятые Володиным меры по укреплению дисциплины не результативны, сообщает Федеральное агентство новостей.