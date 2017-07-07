Городские парламентарии посетили Ярославский зоопарк в рамках рассмотрения вопроса о передаче имущества учреждения в залог коммерческому банку. Учебно-оздоровительный центр «Ковчег» зоопарк хочет передать в залог для получения кредита. Но для передачи здания требуется одобрение города. Залоговая стоимость объекта оценивается в 34 млн рублей. Кредит необходим зоопарку для развития и благоустройства.

Предполагается, что изменения коснутся новой входной группы. В первую очередь это комфортный проход, условия для людей с ограниченными возможностями, а также соответствие современным требованиям антитеррористической и пожарной безопасности. Рядом со входом планируется детская площадка, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Гостям показали не только здание, которое собираются передать в залог, но и хозяйственную часть зоопарка: пункты оказания ветеринарной помощи, помещения для карантина питомцев и для разведения животных и насекомых на корм местным обитателям. Зоопарк хотел бы поменять оборудование на современное, обзавестись новым ветеринарным блоком. Сумма, которая требуется для всех проектов учреждения, предположительно оценивается в 20 млн рублей.