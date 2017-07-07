Районный суд Казани предъявил обвинение водителю автобуса, который стал участником крупного ДТП в Татарстане, унесшего жизни 14 человек, передает пресс-служба МВД России.

«В настоящее время водителю, управлявшему 2 июля пассажирским автобусом в момент столкновения с грузовиком МАН, буксируемом на жесткой сцепке автомобилем марки «КамАЗ» на 52-м км автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск», предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Районным судом города Казани в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Уточняется, что данное уголовное дело передано для расследования в Следственный департамент МВД России, где «принято к производству наиболее опытным следователем, специализирующимся на расследовании дорожно-транспортных происшествий».

Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса «Неоплан» и грзовика произошло в ночь на 2 июля недалеко от Заинска в Татарстане. В результате столкновения автобус с 28 пассажирами и водителем перевернулся и загорелся. В ДТП погибли 14 человек, в том числе четверо детей, более десяти пострадавших были госпитализированы.