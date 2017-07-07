Военно-исторический фестиваль «Хельга» завтра, 8 июля, откроется в поселке Выбуты Псковской области. Это место считается родиной княгини Ольги.

Реконструкторы из различных исторических клубов России соберутся здесь, чтобы воссоздать эпоху, в которой княгиня жила, показать традиции, быт и дух средневековья на Руси и в Скандинавии. Как сообщает Псковская лента новостей, на фестивале должен быть открыт музей под открытым небом. Он появится на месте рождения великой княгини Ольги и ее внука Владимира.

В этом году в мероприятии будут участвовать реконструкторы из Петербурга, Москвы, Костромы, Великого Новгорода и Пскова. В качестве эксперимента к работе фестиваля приглашены реконструкторы других эпох. Агентство отмечает, что организатор фестиваля, глава организации «Былины древнего Пскова» Василий Мизгирев, каждый год старается сделать его запоминающимся. В этом году ожидают приезда ратоборческого клуба «Буян», который специализируется на постановках боевых сражений.

Также участникам фестиваля предложат покататься на аттракционах, воссозданных по гравюрам и чертежам XVII–XVIII веков. Кроме того, на фестивале можно будет погадать на рунах.