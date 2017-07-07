Подъем вантовой кровли на стадионе «Волгоград Арена», который возводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году, завершен. Специалисты вели работы в течение нескольких месяцев — в ближайшее время специалистам предстоит смонтировать облегченную кровлю из светопрозрачной мембраны.

В частности, на верхние канаты установят арочные прогоны, и уже на них будет укладываться мембранное покрытие в сине-бело-голубых тонах — традиционных цветах ФК «Ротор», сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Предполагается, что вантовая кровля у «Волгоград Арены» будет самой крупной в России. Во всем мире такие облегченные конструкции возводят только в тех регионах, где нет большой снеговой нагрузки. Визуально вантовая система будет напоминать велосипедное колесо: ванты (стальные тросы) расходятся от центра крыши и поддерживают ее.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде планируется провести четыре игры группового этапа.