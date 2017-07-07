Солнцевский суд Москвы отказался принимать иск и признавать аэропорт Внуково ответчиком из-за претензий французского вдовца Патрика Вервеля, который потребовал компенсации в 30 млн рублей после гибели своей супруги в катастрофе самолета главы компании Total Кристофа де Маржери.

Француз подавал иск в рамках дела о гибели главы Total. По этому уголовному делу Вервель проходит потерпевшим. Отклонение иска не означает, что вдовец исчерпал способы взыскать компенсацию, так как остается возможность подачи гражданского иска.

Однако в пятницу против удовлетворения ходатайства вдовца выступил прокурор. Он отметил, что иск подлежит отклонению, так как заявлен к третьему лицу — аэропорту Внуково.

«Данный вопрос выходит за рамки уголовного судопроизводства, ходатайство о признании аэропорта ответчиком подлежит отклонению», — сказал прокурор.

Напомним, глава Total Кристоф де Маржери погиб 21 октября 2014 года при взлете легкого самолета Falcon 50EX авиакомпании Unijet. На взлете самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. В катастрофе погибли три члена экипажа и сам глава Total.