Государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют приступить в 2018 году к постепенной либерализации воздушных перевозок. На начальном этапе предполагается создать модель виртуального «открытого неба», которая позволит авиакомпаниям расширить маршрутную сеть и увеличить загрузку своих самолетов. У пассажиров появится больше выбора при прочих равных условиях, что должно привести к снижению цен.

В проект евразийской «дорожной карты» по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики в части воздушного транспорта на 2018–2020 годы (есть у «Известий») вошел следующий пункт: «Предоставление права маркетингового перевозчика на заключение соглашения Codeshare с авиакомпаниями государств-членов, назначенными и уполномоченными в соответствии с международными договорами о воздушном сообщении, при выполнении регулярных воздушных перевозок между государствами-членами, в том числе на маршрутах в третьи страны».

Речь идет о новых возможностях для кооперации авиакомпаний, что приведет к увеличению загрузки рейсов. Например, можно будет поставить код российской авиакомпании S7 на рейсах белорусской «Белавиа» из Минска в Варшаву. Авиакомпания S7 не летает из Москвы в Варшаву. Но при постановке своего кода на рейс «Белавиа» Минск–Варшава авиакомпании S7 станет проще продать перевозку Москва–Минск–Варшава. И наоборот: «Белавиа» не летает в Мюнхен, но поставив свой код на рейс S7 Москва–Мюнхен, эти два перевозчика заберут пассажиров у иностранного конкурента, в данном случае у Lufthansa.

Для того чтобы эта схема заработала, необходимо согласие третьих стран. В приведенных примерах — Польши и Германии. Такое согласие может быть предусмотрено в межправительственных соглашениях о воздушном сообщении или оформлено отдельным разрешением. Согласно «дорожной карте», все необходимые решения уполномоченных органов государств — членов ЕАЭС о внесении изменений в приложения к соглашениям о воздушном сообщении должны быть приняты в течение 2018 года.

Учитывая принцип паритетности межгосударственных соглашений, иностранные авиакомпании также смогут расширить коммерческие возможности по продаже авиабилетов на маршрутах через евразийское пространство. К примеру, китайский перевозчик Hainan Airlines может получить право на свой код на рейсе из Праги в Москву. По факту рейс будет выполняться его кодшеринговым партнером — чешской авиакомпанией Czech Airlines.

Как заявил «Известиям» представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), реализация данного пункта «дорожной карты» дает старт либерализации воздушного сообщения до того, как будут сняты ограничения по количеству авиаперевозчиков, назначенным маршрутам и пунктам назначения, установленные двусторонними соглашениями.

— Однако это не означает возможности авиакомпаниям стран ЕАЭС выполнять полеты из любых пунктов внутри ЕАЭС в любые пункты третьих стран. География полетов будет определяться конкретным соглашением Codeshare, — пояснили в ЕЭК.

В Минтрансе России, комментируя эти планы, сделали акцент на то, что кодшеринговые соглашения уже давно используются российскими и иностранными перевозчиками и их преимущества неоспоримы.

По мнению независимого эксперта Дмитрия Адамидова, процесс либерализации воздушного сообщения в странах ЕАЭС на первых порах не пойдет дальше интеграции систем продажи авиабилетов.

— Можно сказать, что мы имеем дело с попыткой «виртуальной» либерализации авиаперевозок, когда система продаж становится общей, но физического открытия национальных рынков не происходит, — сказал «Известиям» Дмитрий Адамидов. — Реальная либерализация воздушного пространства стран-участников если и будет идти, то достаточно взвешенно и не слишком быстро.

Проект «дорожной карты» внесен для утверждения в повестку очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Оно запланировано на 14 августа в Астане. Как предполагается, документ должен вступить в силу с 1 января 2018 года.