Все участники саммита G20 в Гамбурге сделают все возможное, чтобы заседание прошло успешно. Такую уверенность выразила канцлер Германии Ангела Меркель в начале первого рабочего заседание G20.

По словам канцлера, за происходящим на саммите следят миллионы людей, которые рассчитывают на то, что его участники смогут «внести клад в решение их проблем».

«Мы сможем найти решения, только если будет достигнут компромисс», — цитирует Меркель RT.

Саммит G20 проходит в Гамбурге с 7 по 8 июля.