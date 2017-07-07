Часть федеральной трассы Пермь–Екатеринбург в Пермском крае просела в следствие увеличения уровня воды в реке Юг из-за продолжительных сильных дождей в Пермском крае, передает пресс-служба управления МЧС по региону.

«7 июля в 12:40 местного времени (10:40 мск) поступило сообщение о том, что в связи с обильными осадками произошло проседание части полотна (примерно 18x4 м) автомобильной дороги Пермь–Екатеринбург в районе 36-го км», — сообщают в ведомстве.

По информации МЧС, на данный момент проезд осуществляется по старой автомобильной дороге через поселок Бершеть. «Затруднения движения нет, пострадавших нет, ситуация находится под контролем», — подчеркнули в ведомстве.