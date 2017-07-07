Европейскую часть России в предстоящие выходные накроют дождевые тучи и осенний холод. Температура будет на 5–7 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям сентября, написал у себя на странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве 8 июля станет самым холодным днем месяца, будет пасмурно, пройдет кратковременный дождь, температура воздуха ночью в мегаполисе понизится до +8…+10 градусов, по области +6…+11 градусов; днем в столице не выше +13…+15, в Подмосковье всего +11…+16, что соответствует первому месяцу осени», — говорится в сообщении.

По словам синоптика, в воскресенье в столице пройдут локальные дожди. Температура воздуха не превысит 20 градусов.

По прогнозу Тишковца, в начале следующей недели погода улучшится, а температура вернется в климатическое русло: +20…+25 градусов.