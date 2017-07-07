Дополнительные средства будут выделены на ремонт усадьбы Римского-Корсакова «Вечаша» в Псковской области. Об этом заявил губернатор Андрей Турчак.

Глава региона приехал в усадьбу, чтобы посмотреть, как идут работы по замене входной группы в усадебном доме. Они выполняются на средства, выделенные из резервного фонда.

Турчаку рассказали, что объем работ будет больше запланированного и потребует новых затрат. Как сообщает Псковское агентство информации, речь идет о 200 тыс. рублей. Деньги должны быть выделены в течение этого месяца.

Планируется завершить ремонтные работы ко 2 августа. Губернатор намерен приехать в усадьбу снова, чтобы оценить их качество. Кроме того, по его словам, он намерен привезти в «Вечашу» чиновников из министерства культуры, поскольку усадьба Римского-Корсакова является музеем федерального уровня.