Генеральный директор Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман возвращается на работу из отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе театра.

По словам Кехмана, дочь, которой исполнилось три месяца, уже окрепла. Она требовала неустанной, ежеминутной заботы в первые недели жизни. Гендиректор театра заявил, что рад, что смог ухаживать за ребенком и всё это время быть с семьей.

«Я возвращаюсь к работе. В связи с тем что общественность проявляет высокий интерес к моим семейным обстоятельствам, могу сообщить, что теперь жене будет помогать заботиться о ребенке бабушка, которая прилетела из Новосибирска», — цитирует Кехмана «Интерфакс».

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский сообщил 28 июня текущего года, что Кехман оформил отпуск по уходу за ребенком с 13 апреля, передает BFM.RU.

Напомним, в конце июля прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

На сегодняшний день задолженность гендиректора Новосибирского академического театра перед кредиторами, среди которых Сбербанк, Промсвязьбанк и ООО«Аквамарин», составляет 9 млрд рублей.

Очередное заседание по делу о банкротстве Владимира Кехмана состоится 13 июля 2017 года.