Вильнюсский окружной суд приговорил к 10 годам тюрьмы по делу в шпионаже гражданина РФ Николая Филипченко.

Литовская сторона утверждает, что Филипченко, якобы являющийся сотрудником ФСБ РФ, пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы.

По данным прокуратуры, таким образом он намеревался установить специальное оборудование для проведения разведывательных действий в отношении руководства страны.

Филипченко предъявленные обвинения не признал и заявил, что никакого ущерба Литве не нанес. Он был задержан в 2015 году на территории Литвы, когда следовал транзитным поездом из Калининградской области.