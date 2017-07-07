Возле дома правительства провозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в Луганске прогремел взрыв, по предварительным данным, погибли женщина, сообщили в правоохранительных органах ЛНР.

Источник сообщил «Интерфаксу», что возле входа в дом правительства сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв квалифицирован правоохранительными органами как теракт. Место происшествия в настоящий момент оцеплено силовыми структурами республики.

«В результате взрыва, который прогремел в самом центре Луганска у входа в дом правительства, пострадали несколько человек, наибольшие ранения получила женщина. По предварительным данным, она скончалась по дороге в больницу», — сказал источник.