В августе для резидентов должно быть запущено первое производственное помещение в «Технопарк-Липецк». Предполагается, что резиденты зайдут туда со своим оборудованием.

Общая площадь нового корпуса — 3,5 тыс. кв. м. На строительство производственной базы потребовалось 78 млн рублей. Деньги были выделены из федерального и регионального бюджетов, рассказала ИА «Абирег» замдиректора муниципального бюджетного учреждения Надежда Ильина.

Пока там разместятся три компании: ООО НПП «Терраватт», ООО «ИнтерЭкоТехнологии» и ООО «Завод светотехнической продукции».

Сейчас разрабатывается проектная документация для строительства еще одного помещения, площадь которого составит 8 тыс. кв. м. Этот парк уже будет оснащен современным оборудованием. Он будет рассчитан не только на нужды резидентов, но и на потребности городских предприятий.

Напомним, МБУ «Технопарк-Липецк» появилось в 2012 году. Его цель была диверсификация городской экономики с помощью развития новейших технологий. Технопарк рассчитан на 100 резидентов.