Замруководителя Минэкономразвития Николай Подгузов назначен генеральным директором «Почты России», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкомсвязи РФ.

«Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП «Почта России», — сообщили в ведомстве. В Минкомсвязи уточнили, что на этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, трудовой контракт которого истек 1 июля 2017 года.

Ранее в пятницу председатель правительства Дмитрий Медведев рекомендовал назначить замминистра экономического развития гендиректором «Почты России». 43-летний Подгузов занял пост замглавы Минэкономразвития в сентябре 2013 года.