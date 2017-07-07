Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) выявила 119 новых случаев гибели мирных граждан в результате своих бомбардировок в Ираке и Сирии.

«В течение мая коалиция завершила оценку 141 сообщения, из которых 114 были признаны недостоверными, а 27 — заслуживающими доверия», — говорится в сообщении штаба коалиции, где также отмечается, что выявленные случаи стали причиной непреднамеренной гибели 119 мирных жителей.

Также в документе отмечается, что всего с начала бомбардировок в Ираке и Сирии погибли 603 мирных жителя.