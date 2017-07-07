Репортер и оператор иракского телеканала «Хуна Салахеддин» были убиты при исполнении своих служебных обязанностей на юге Мосула в Ираке, передает в пятницу портал «Аль-Гхад пресс» со ссылкой на собственный источник.

«Корреспондент Хезб Хизап Дулейми с телеканала «Хуна Салахеддин» и его оператор Сууд Ат-Даури убиты боевиками ИГ (запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

По информации агентства Синьхуа, трое журналистов, освещавших события, а также несколько военных были окружены террористами. Сообщается, что боевики установили контроль над населенным пунктом, в районе которого идут бои. Иракское командование направило подкрепление в район столкновений.