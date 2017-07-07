В акватории реки Миасс в Челябинске обнаружены заросли камышей и бытовой мусор. Мэр города Евгений Тефтелев поручил провести очистные работы. Он поднял этот вопрос на выездном совещании по благоустройству территории возле Органного зала.

За состояние водоемов несет ответственность региональное министерство экологии, однако муниципалитет не останется в стороне. Спасатели Челябинской городской службы спасения совместно с волонтерами на весельных лодках уберут мусор из воды, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Что касается Органного зала, то рядом с ним появится памятник Петру Столыпину. Место вокруг будущего монумента приведут в порядок, чтобы создать единый ансамбль.