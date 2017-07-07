Власти Нижегородской области настаивают на создании в регионе территорий опережающего развития. Они должны появиться в Володарске и Решетихе.

В областном правительстве заявляют, что это позволит увеличить количество рабочих мест почти в 10 раз, а также привлечь в региональную экономику около 1 млрд рублей инвестиций. Кроме того, создание ТОР необходимо для диверсификации экономики моногородов и появления новых рабочих мест.

Как сообщает ИА «НюсНН» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина, недавно состоялись встречи с потенциальными резидентами. Пока речь идет о восьми проектах, среди которых строительство комплекса по выращиванию роз, а также производство органических удобрений из птичьих отходов с налаживанием поставок экологически чистых удобрений за рубеж.